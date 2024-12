SPETTACOLI REGIONE Il "God Spell" americano in tour italiano FLORIDA INSPIRATION GOSPEL per la terza volta in tour italiano al Teatro EuropaAuditorium di Bologna con lo show natalizio SPIRIT OF GOSPEL NIGHT

Un ensemble di solisti della Florida nati nelle chiese battiste di Orlando, Tampa e Atlanta, diretti da due mitici GOSPEL PRIZE come Nicole Taylor e Pastor John Polk dei Soul Voices. Dalle chiese ai teatri sulla strada del professionismo hanno costruito un gruppo americano molto noto in Italia dal tour europeo hanno portato il gospel anche in RAI. Il loro repertorio risente delle collaborazioni con il pop melodico britannico e irlandese dei Simple Minds e Sinead O'Connor. Coreografie e virtuosismi strumentali e vocali in concerti memorabili veicolati dallo spirito gospel della “Buona Novella” nella missione musicale di Natale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: