MOSTRA CINEMATOGRAFICA RSM Il "Golden Boy" d'Egitto Per la GRANDE ARTE AL CINEMA al Concordia di Borgo Maggiore TUTANKHAMON, l'ultima mostra

Una stagione cinematografica all'insegna dell'arte archeologica in un docu-film prodotto da Laboratoriorosso e Nexo Digital. TUTANKHAMON, il giovane faraone tra mito e leggenda pop. 150 oggetti parte del corredo egizio in un tesoro inestimabile assicurato per alcuni miliardi di euro. La più grande mostra dedicata al famoso GOLDEN BOY in esclusiva mondiale con SAN MARINO CINEMA dopo il nulla osta del governo egiziano anche al Concordia. Materiali e preziosi dopo questa esperienza itinerante diverranno inamovibili e si potranno vedere solamente visitando il Cairo. Tutto parte dalla tomba del faraone. Lo spettatore entra nell'Antico Egitto attraverso la magia del cinema e la fotografia del 900 che celebrano la scoperta del secolo con la consulenza del famoso archeologo ZAHI HAWASS. I dipartimenti del restauro del Museo di Giza hanno permesso il backstage dell'evento in uno scambio con il Museo Nazionale di Piazza Tahrir. Il Giovane d'Oro diventa l'ambasciatore d'Egitto nel mondo.

fz

