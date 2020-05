LA STORIA DEL CINEMA Il grande Clint novantenne Il 31 maggio Eastwood compie 90 anni. Maratona streaming e tv da ieri fino a domenica tanti dei suoi film da attore e regista tra successi, globe e oscar, per una carriera incredibile che continua

Il grande vecchio del cinema americano in 5 Oscar e 6 Golden Globe. Nato a San Francisco nel 1930 vivrà in 10 posti diversi per tutta l'infanzia frequentando diverse scuole con una gran passione per la musica e i serpenti oltre al suo idolo: Gary Cooper. Indimenticabili le storie di guerra e la trilogia del dollaro dove recita per Sergio Leone con le intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone. Un vero e proprio monumento mondiale dal carattere difficile anche nella vita privata con mogli, 8 figli e uno stuolo di nipoti e pronipoti. Una filmografia sconfinata che continua... ma è al western in varie salse (non senza ironia sul filo della comicità dentro al dramma spesso violento e crudo) e a quel personaggio deve l'originalità e la fama anche da regista (dal Cavaliere pallido al cult Gli spietati). Anarchico e anticonvenzionale nelle prese di posizioni politiche si considera un libertario all'americana. Sta ancora lavorando a un nuovo progetto e a un altro film per i 91 anni...

fz



I più letti della settimana: