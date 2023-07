EMILIA ROMAGNA CULTURA Il grande 'dittattore' THE GREAT DICTATOR, prima opera sonora del 1940 di Charlie Chaplin, al Pavaglione di Lugo per il Ravenna Festival 2023

IL GRANDE DITTATORE è un'opera profetica al contempo esilarante scritta e musicata da Chaplin in pieno conflitto mondiale: un barbiere sosia del führer lo sotituisce quasi per caso cambiando la storia. La pellicola già restaurata e risonorizzata dalla Cineteca di Bologna nel 2016 compie 83 anni (ma in Europa fu vietata fino al 1945) ed è un monito contro la mancanza di ragionevolezza dei totalitarismi: un inno alla pace dei cuori. La parodia estrema si fa caricatura in un semplice lungometraggio sul “più grande attore di tutti i tempi”: Hitler - annotò l'artista.

