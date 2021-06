VIAGGIATORI AL CINE "Il Grande Nord" in Romagna Un viaggio letterario in Nord America di uno scrittore italiano sulle orme dei grandi autori i “SOGNI DI GRANDE NORD” per la regia di Dario Acocella nelle multisala in riviera

Paolo Cognetti, esperto di letteratura americana e vincitore dello Strega 2017 con “Le otto montagne”, viaggia per 4000 km verso nord dal Canada all'Alaska insieme all'amico viaggiatore Nicola Magrin. Il diario di viaggio diventa un documento visivo e cinematografico coprodotto da Rai Cinema e distribuito da Nexo. Profumo di Hemingway, Carver, Thoreau, i passi nascosti di London fino a INTO THE WILD di McCandless. Dalle Alpi all'Alaska guardando la cima senza mai raggiungerla... tra uomo e natura c'è l'io narrante nel dialogo di due amici che scoprono i paesaggi mozzafiato attraverso le facce di chi vive in un luogo invivibile... sopravvivendo. Dalle trote di Hemingway al Magic Bus rimasto nel parco di Denali abbandonato lì dal 1961 nel GRANDE NORD come un sogno di tutti.

fz



