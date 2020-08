RSM FILM PER TUTTI Il grande schermo in piazza per veder le stelle... Arena d'agosto a Dogana la settimana sammarinese estiva di SAN MARINO CINEMA “Sotto le stelle” dal 7 al 15 alle 21.20 grandi film vicino a casa anche per famiglie

Un ritorno 2020 della rassegna d'estate in Piazza dei Centomila, COMING SOON, a cura degli Istituti Culturali un 'BOUQUET' d'autore per tutti i gusti. Si comincia con il film dell'anno, venerdì sera “coreano”, con il regista BONG JOON-HO e il suo pluripremiato giallo d'assalto in commedia dissacrate e amara, PARASITE, con un soggetto che vince ovunque nel 2019 (palma, oscar, golden e david). Sabato 8, PINOCCHIO di Garrone con Benigni magistrale Geppetto, Ceccherini e Papaleo, Gatto e Volpe spassosissimi... Domenica, invece, UN FIGLIO DI NOME ERASMUS road movie all'italiana tra amici alla ricerca di una dubbia e giovanile paternità. Lunedì PICCOLE DONNE l'ennesima versione filmica di qualità del capolavoro letterario americano veramente intramontabile. Martedì 11 SHAUN nel FARMAGEDDON delle pecore, animazione classica d'autore, alle prese con figure agricole aliene di ritorno. Mercoledì LA DEA FORTUNA e giovedì 13 ODIO L'ESTATE in baruffe famigliari del trio comico (Aldo, Giovanni e Giacomo) su disastri estivi e vacanzieri del nuovo Ventennio. Venerdì LA FAMIGIA ADDAMS, molto classica, della origini. Fine rassegna, sabato 15 agosto, con Gabriele Salvatores in TUTTO IL MIO FOLLE AMORE toccante storia di cuore e figli da amare, sempre.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});











I più letti della settimana: