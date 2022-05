PRIMA FILM RIVIERA Il grande viaggio nel sud della Francia DOWNTON ABBEY il secondo film della NUOVA ERA in tutte le sale della riviera la gente torna in sala dal weekend ma con la mascherina e il distanziamento in attesa dell'estate

Una serie inglese in un film nel film ambientato in Francia molto hollywoodiano ma che non tradisce l'originale; solo così si può parlare di “nuova era”. Più spinto... se è vero che i lustrini entrano a Downton, l'humour ironico di Lady Violet e Lady Mary continua... I personaggi storici fanno da cerniera alle “new entry” tra il passato e un futuro che inevitabilmente travolgerà il presente 'inglese': dubbie paternità intorno alla eredità c'è anche qualche amore che nasce e ribolle come il mosto in vigna sul mare mettendo a soqquadro le nuove stanze 'francesi' della Abbey. Giudicato dai critici anglosassoni “divertente e commovente” anche in Italia ha un notevole seguito al cine dopo il capitolo uno. Le sei serie televisive hanno trovato il continuum nel film n°1 mentre il secondo movie che apre al mondano è un salto in avanti che piace.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: