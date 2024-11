L'Emilia e il West in un verso di “Piccola città”, Modena e l'America. Oltre al film il doppio album live rimasterizzato. In copertina la vignetta di Bonvi realizzata per il poster di piazza Maggiore. Lo spettacolo per i 20 anni richiamò160mila fan e gli amici artisti: Dalla, Conte, i Nomadi il dolce Bertoli.