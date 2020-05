FILM TRA SALA E ARENA Il “Guerriero” riminese di Nenci per la ripresa del nostro cinema indipendente in sala Sarà una coproduzione cinematografica indipendente sammarinese la prima pellicola della ripartenza in riviera distribuita in multisala e in arena dal gruppo GIOMETTI

L'inizio del cinema a Rimini è una scommessa per l'estate. L'evento coincide con il docufilm “THE ITALIAN WARRIOR” produzione indipendente italo-sammarinese. La pellicola è diretta del regista riminese Joseph Nenci per le musiche originali del rapper D-ART. La distribuirà il gruppo GIOMETTI tra multisala e arena sostenendo a tutti i costi un prodotto messo a dura prova dall'emergenza covid. L'idea nasce dal racconto di vita di LUCA BERGERS pugile professionista di Rimini unico italiano a combattere nel circuito inglese BKB della boxe a mani nude.

Uno sport spericolato e violento pieno di incognite difficoltà che ben rappresenta la storia dei circuiti cinematografici e distributivi estivi di tutto il mondo. La casa cinematografica sammarinese CINEPHIL ha sostenuto la realizzazione del progetto partecipando al rilancio dell'opera filmica sul Territorio. Tornare a staccare un biglietto in sala per un'opera tutta nostra è una partita già vinta dal pubblico e una sfida già cominciata e combattuta ai punti per il futuro del cinema.

fz



I più letti della settimana: