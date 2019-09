Il "japonisme" di VINCENT

"Van Gogh e il Giappone" arriva a San Marino Cinema

A oriente del Continente asiatico il Sol Levante ha il cuore di VAN GOGH per il fascino intenso che legò il pittore maledetto all'arte giapponese. Il DOCU-FILM di David Bickerstaff è “Una storia mai raccontata” dedotta dall'epistolario con testimonianze del tempo tra Provenza, Olanda e tendenza al “JAPONISME” alla francese, del pittore olandese. La cultura visiva ed estetica dell'arcipelago delle 5 isole sul Pacifico affascinava l'artista, che mai viaggiò veramente. Lesse e scrisse cercando di abbozzare figure femminili, fiori, alberi e linee pure, composte in visioni d'ispirazione: INTUIZIONI che si vedono nei segni su tele oggi famosissime. Le sale del Museum di Amsterdam sono le location ideale per indagare tutto il GIAPPONE che c'è in VAN GOGH.

