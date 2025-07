Il jazz B - nero afrocubano

Un duo di due individualità esaltanti in B-BLACK all'unisono (entrambi percussionisti istintivi afro-cubani): Sosa è un poliglotta musicale che percuote e accarezza il piano, Ernesttico 'vede' i tasti neri e bianchi. L'intima connessione tra artisti si può solo percepire ascoltando perché sentire non basta. Le note e la musica sono nel vento e nel passo della pioggia - scrive il pianista cubano. Rodrìguez Guzmàn, invece, è naturalizzato italiano. In Omar Sosa convivono l'etnica ecuadoregna e la “trance music gnawa” marocchina della tradizione spirituale yoruba, e si vede! Ernesttico usa braccia e gambe in timbri e ritmi multipli.