Il jazz come linguaggio di pace e fratellanza patrimonio dell'umanità Unesco dal 2011 e il 30 aprile di ogni anno ne viene celebrata la giornata internazionale. A San Marino, nella serata di ieri, è andato in scena al Teatro Titano il concerto “La Vie en Blue” della cantante Sarà Jane Ghiotti con il Gershwin Quintet, un quintetto tutto al femminile. Un viaggio musicale, dedicato alle figure di George Gershwin ed Edith Piaf, che ha ottenuto riconoscimenti di rilievo come la vittoria del bando “Jazz it abroad” indetto dalla Farnesina per la promozione della cultura italiana all'estero. Il concerto è stato promosso dalle Segreterie di Stato per la Cultura e gli Esteri e dalla Delegazione Permanente della Repubblica di San Marino presso l'Unesco in collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese e Rimini Jazz Club. Il tutto con la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti. Un evento musicale ma anche un messaggio di pace e speranza – mentre soffiano venti di guerra - attraverso il linguaggio universale del Jazz.