Vishuddha del quintetto di Cadice è in quinto chacra indù della gola: purezza (in sanscrito). Il numero cinque crea bellezza che espira da dentro (musica e gesto). Tradizione andalusa in melodie jazz afroamericana: paesaggi sonori dell'infanzia di Lizana. Ritmi che hanno l'odore della terra andalusa e del mare chiaro di Càdiz, azzurra. Sonorità gitane e suggestioni moresche.