Il jazz tra la Via Emilia e l'Est

DRUMPET è il TUCCI/BOSSO/SORRENTINO: 3 artisti in residenza emiliana al Teatro Asioli, tromba, contrabbasso e batteria. Concerto e progetto ideato dal batterista Lorenzo Tucci dopo il disco del 2014. Percussioni, batteria, voce e tromba riuniscono tribale e sperimentale in un gioco scansionato dal contrabbasso (Daniele Sorrentino). Assalti rock piegati al jazz dovuti alle sonorità potenti dei fiati di Fabrizio Bosso. Prima del DRUMPET c'era il DRUMONK sempre nel lungo viaggio emiliano-romagnolo CROSSROADS organizzato da Jazz Network. Tucci è il batterista più affermato in Italia e leader del gruppo. Il percussionista ha inciso per il “Via Veneto Jazz” e lavorato con Mario Biondi. Lo storico festival regionale ha il patrocinio di ANCI e della SIAE. Un giro di jazz che continua facendo la storia.