INTORNO A NOI Il Komandante Blasco vince anche al cine “VASCO LIVE CIRCO MASSIMO” arriva tramite circuito UCI anche da noi il film della Adler per la regia di Pepsy Romanoff che celebra il tour da record 2022 in soli 3 giorni di programmazione

Arriva ed è già pronto a ricominciare. Annuncia, alla consegna della LUPA D'ORO della città di Roma dal sindaco Gualtieri, le nuove date 2023 : 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno all'Olimpico di Roma, e finalmente il 22 e 23 allo Stadio Barbera di Palermo rinnovato (dove non ha mai cantato), più di cosi... “e siamo ancora qui”. Record di sempre del Blasco per il tour: 701 mila spettatori. Il Live al Circo Massimo è già storia per il delirio (e la gioia - ha detto il cantautore emiliano) di 140mila presenze in due concerti ( uomini, donne, famiglie e bambini): “ e io sono ancora qua forse un'ultima volta”- ribadisce il Komandante per scaramanzia come fa da 50 anni. 27 telecamere per 2 ore e mezza di spettacolo anche per gli occhi in un film che riscalda il cuore e fa cantare anche al cine.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: