EVENTI EMILIA "Il Lago delle Ossa" della paura parmense BONE LAKE di Mercedes B. Morgan ai GIARDINI DELLA PAURA di Parma dopo la presentazione del progetto di restauro film CineUnderground

Un lago con un nome realistico (esiste una contea POLK boschiva BONE nel Wisconsin) che richiama però luoghi d'acqua lugubri e misteriosi: IL LAGO DELLE OSSA (Bone Lake), appunto. Una storia psicologica e formale-sentimentale (normale) che diventa lentamente una narrazione erotica e horror estrema (violenta e paranoica). SEX and VIOLENCE della canzone radiofonica di sottofondo. Due coppie in villa elegante e conturbante... (stanze segrete del sesso) insieme per errore (ma non troppo) cercano un'alchimia intima sempre più complicata nonostante la convivenza forzata. Le dinamiche sociali iniziano a cambiare: l'idillio stempera a tinte oscure nel sangue...

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