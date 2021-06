Il lavoro dei "foley" i rumoristi dell'audiovisivo

Footsteps

C'è tanto mestiere nei “foley”, suoni e rumori ricreati artigianalmente, anche nell'era tecnologica e dei media i rumoristi fanno la differenza nella magia di scena non senza una punta di ironia. Il lavoro vivo e la sua storia nella testimonianza della THE FOLEY FARM di Toronto, fondata da Andy Malcom, la casa dei rumori in mezzo al nulla. Fu Jack Donovan Foley produttore e regista del secolo scorso nato nel 1891 a inventare la post produzione degli effetti tra rumori e musica: oggi questa arte porta il suo nome.

