ARTE DEI RUMORI Il lavoro dei "foley" i rumoristi dell'audiovisivo Il mestiere del rumorista che ci permette di godere degli effetti audiovisivi non solo al cinema nel breve racconto sui “Foley artists” in FOOTSTEPS di Jeremy Benning storia di un lavoro dimenticato

C'è tanto mestiere nei “foley”, suoni e rumori ricreati artigianalmente, anche nell'era tecnologica e dei media i rumoristi fanno la differenza nella magia di scena non senza una punta di ironia. Il lavoro vivo e la sua storia nella testimonianza della THE FOLEY FARM di Toronto, fondata da Andy Malcom, la casa dei rumori in mezzo al nulla. Fu Jack Donovan Foley produttore e regista del secolo scorso nato nel 1891 a inventare la post produzione degli effetti tra rumori e musica: oggi questa arte porta il suo nome.

