Il Libro della solidarietà sammarinese per tutti

Gli anni della solidarietà e dell'accoglienza dei 100mila sul Monte durante il passaggio del Fronte nel 1945 in piena Seconda Guerra mondiale. Cittadini e ospiti insieme nei lunghi mesi della Linea Gialla lungo lo sbarramento della Gotica dove si affrontavano gli eserciti belligeranti mentre la gente fuggiva e si rifugiava in Repubblica. Battaglie e scontri cruenti con vari sconfinamenti da ambo le parti mentre persone, animali e cose, trovavano riparo in case e gallerie del treno sammarinesi. Una pagina di storia raccontata e fotografata dai testimoni del tempo grazie agli archivi privati e alla pubblicazione di un testo corredato di note e documenti indispensabili per rendere giustizia a chi ha sofferto.

fz

Interviste con GIORGIO PEDROCCO e MAURIZIO CASADEI, curatori libro SUMS