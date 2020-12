NOVITÀ EDITORIALE Il "Libro" di Maccio (Macchia) Capatonda Anche a San Marino, dopo il successo della anticipazione video e sui social, “LIBRO” di Maccio Capatonda edito da Mondadori, una 'lettura' per Natale

MARCELLO MACCHIA ci ha messo 1/4 di secolo a diventare MACCIO CAPATONDA, adesso in 200 pagine scarse “ritorna al futuro...”: parte dell'ospedalino di Vasto dove è nato nel 1978 partorito da sua mamma. Dopo aver sfondato doppiando RED degli ANGRY BIRDS confessa di aver sofferto per la “lenta scomparsa dei capelli”. Esordio letterario natalizio col botto dopo tv, YouTube e cinema, gira ancora con il dado da brodo in tasca per scongiurare la fame...





