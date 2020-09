LIBRI RSM Il libro di Vitali in un incontro al parco Stasera alle 21, a Casa Laiala di Serravalle per VISIONI D'ESTATE 2020, Stefano Vitali racconta la sua esperienza della malattia incurabile nel libro “VIVO PER MIRACOLO così Sandra Sabattini mi ha guarito” edizioni SEMPRE

“La vita è restituzione” - dice VITALI - “ mi è stato regalato del tempo” e di questo rapporto temporale la beata Sandra Sabattini (giovane universitaria della Papa Giovanni di don Benzi morta a 22 anni in un incidente) ne sapeva qualcosa. Don Oreste credeva molto nell'intercessione di Sandra per la cura del male di Stefano e li voleva insieme a tutti i costi quasi obbligando amici e volontari a chiedere... Il Don, la pregava spesso anche poco prima della sua stessa morte nel 2007, quando Stefano cominciava nel dolore a tornare alla vita come in una nuova nascita.

fz



