Stefano Massini

LA MIA BATTAGLIA diventa uno sfogo premonitorio di un giovane austriaco detenuto, ADOLF, che impersonerà più tardi la “formazione del male” divenendo HITLER il dittatore per antonomasia. Massini riadatta un testo permesso in Germania solo dal 2016 riesaminato e annotato per precauzione... Lui, un underdog così comune al tempo da ammaliare tutti, e anche noi oggi, per paura?! L'attore sfida lo spettatore facendo scandalo dell'umanità cruda del Führer.