Il lusso ai tempi di Genova la Superba in mostra alle Scuderie del Quirinale

le interviste a Matteo Lafranconi e a Piero Boccardo

Il barocco genovese in esposizione alle Scuderie del Quirinale di Roma. La parabola storica di Genova la Superba, divenuta unica al mondo per i suoi fasti e i suoi lussi, si ritrova nella mostra “Superbarocco”, con circa 120 opere del Cinquecento e del Seicento, provenienti da prestigiose collezioni private e dalle maggiori istituzioni italiane e americane. I ritratti di Rubens e Van Dyck, le composizioni barocche di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari, i paesaggi di Magnasco e il ricorrente impiego di materiali preziosi quali il marmo di Carrara, l'argento e l'ametista. Si ammirano capolavori come il “Ritratto equestre di Giovan Carlo Doria” o “La cuoca” di Bernardo Strozzi, artista genovese che per primo assorbì le influenze dei fiamminghi.

Nel video le interviste a Matteo Lafranconi, direttore Scuderie del Quirinale, e a Piero Boccardo, curatore mostra