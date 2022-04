ESPOSIZIONE Il lusso ai tempi di Genova la Superba in mostra alle Scuderie del Quirinale "Superbarocco" è il titolo dell'evento con circa 120 opere provenienti anche da collezioni private

Il barocco genovese in esposizione alle Scuderie del Quirinale di Roma. La parabola storica di Genova la Superba, divenuta unica al mondo per i suoi fasti e i suoi lussi, si ritrova nella mostra “Superbarocco”, con circa 120 opere del Cinquecento e del Seicento, provenienti da prestigiose collezioni private e dalle maggiori istituzioni italiane e americane. I ritratti di Rubens e Van Dyck, le composizioni barocche di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari, i paesaggi di Magnasco e il ricorrente impiego di materiali preziosi quali il marmo di Carrara, l'argento e l'ametista. Si ammirano capolavori come il “Ritratto equestre di Giovan Carlo Doria” o “La cuoca” di Bernardo Strozzi, artista genovese che per primo assorbì le influenze dei fiamminghi.

Nel video le interviste a Matteo Lafranconi, direttore Scuderie del Quirinale, e a Piero Boccardo, curatore mostra

