CANTAUTORI Il Maestro belga del rap francofono Il ritorno di STROMAE, un fenomeno rap e musicale belga noto in tutto il mondo da un decennio e molto seguito sui social anche in Italia, esce con il singolo “Santé” e un tour dopo il ritiro di 5 anni fa

STROMAE è l'anagramma rovesciato di MAESTRO (l'etichetta Mosaert...) tipico del “verlen” (la lingua delle periferie francofone) ma il suo nome vero è PAUL VAN HAVER nato nel 1985 da madre belga e padre ruandese. Un cantautore di lingua francese seguito negli States e in Canada, Brasile e in tutta Europa. Le sue canzoni parlano dei social, della morte e del rapporto col padre, da sempre assente, ma sopratutto dipingono il mondo della gente comune che lavora: operai, pescatori, cuochi e gente comune, umile. Lo paragonano a Jaques Brel per i testi e il movimento del corpo, i fraseggi e i travestimenti, in videoclip e filmati sul web. Un genio creativo fatto dell'esaltazione della normalità stravolta nelle performance e nel rapporto con la gente. L'arte è fragilità e il messaggio veicolato da STROMAE si adatta ai tempi nostri.

[Banner_Google_ADS]



fz



I più letti della settimana: