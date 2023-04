FOTOGRAFIA Il maestro del nudo/vestito HELMUT NEWTON a Palazzo Reale di Milano “LEGACY” la grande mostra internazionale retrospettiva unica sull'intero lavoro del fotografo “nudo” della moda

“Contemporaneità e modernità”, oggi, dell'artista fotografo NEWTON nella originale esposizione milanese, opere rivelate e segnalate direttamente alla nostra redazione cultura dalla piattaforma di contenuti e servizi sull'arte, ARTRIBUNE, nel bel lavoro anche per immagini di Roberta Pisa, che vi mostriamo in anteprima sammarinese. HELMUT NEWTON veramente “presente fino alla fine” per l'influenza dei suoi storici scatti così cinematografici e rivoluzionari. Il culto dell'inquadratura su abiti, modelli/e e set, come nelle odierne sfilate al centro l'immaginario che fa sognare chi guarda. Già 50 anni fa il nudo/vestito diventa centrale mettendo in primo piano il corpo rivestito da una nuova 'pelle': un tatuaggio di tessuto e fibre cucite sopra la carne (DRESSED).

