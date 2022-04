ILLUSIONISTA Il mago Gabriel, sigillato in una cassa, è evaso dalla cella di Cagliostro a San Leo

Scappare da una prigione da cui nessuno è mai evaso. Non esiste sfida migliore per un illusionista come il mago Gabriel, appassionato di performance. L'impresa ricorda il grande Houdini, ma in una location storica e suggestiva come la Rocca rinascimentale di San Leo. Un progetto che l'illusionista romagnolo preparava da circa 20 anni. Dopo essere stato condotto nella cella in cui fu detenuto Cagliostro, celebre avventuriero del '700, Gabriel si è fatto chiudere e sigillare dentro a una cassa di legno.

Dopo una notte intera però avviene la magia: il mago riappare e annuncia “Si può fare!”. In precedenza Gabriel aveva sorvolato la fortezza per capire se fosse tecnicamente possibile evadere e il risultato del sopralluogo era stato positivo. Il successo della sua impresa ha confermato i pronostici. "Non è stato facile - ha commentato Gabriel -, ma ora è una grande soddisfazione per me, un importante traguardo". L'evento, patrocinato dalla Segreteria al Turismo di San Marino, si è svolto nell'ambito della 23esima edizione del Festival internazionale della Magia di San Marino, di cui lo stesso Gabriel è ideatore e organizzatore.

