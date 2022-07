INTORNO A NOI Il 'MangiaMarche': sapori piceni in gelatina Le Marche da mangiare e non solo, tappa picena a Offida, in un progetto di Bianca Pasquini e Davide Mancini per la Fondazione Marche Cultura e Slow Food

MANGIASTORIE piceno in assaggi di Marche dal mare all'entroterra con la tappa di Offida nella collina ascolano cucina e bellezza del turismo enogastronomico della “Regione di mezzo”. Una vera sintesi di sapori e tradizioni italiane delle campagne affacciate sulla costa: abbinamenti, prodotti di stagione e ricette tradizionali, arricchite dall'arte culinaria della “Bassa marca picena” offidana. Il bello del gusto: la tavola del territorio che comprende i monti e il mare. Equilibrio di sapori, profumi e colori nelle ricette: le Marche da mangiare. Galatina o galantina (dal latino galatina) di gallina e giardiniera contadina, un piatto composto ma semplice presente in ogni casa, che rappresenta un'intera popolazione della terra intesa come origine storica: picena e latina poi francese e papalina, ancora oggi, eccellenza marchigiana.

