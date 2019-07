IL MANGIATORE DI PIETRE: Lo Cascio, Servillo, Preziosi in una storia nera

Il servizio

Una storia nera, che comincia ai confini con la Francia girata nelle valli cuneesi, in Svizzera e a Torino. Sceneggiatura tratta dall'omonimo libro di Davide Longo per la regia di Nicola Bellucci. Affiora dal fiume un cadavere. Lo trova il PASSEUR (traghettatore o trafficante di uomini e donne a pagamento) Cesare, che vive in baita con una lupa e sotto sorveglianza per il suo passato. La morte del giovane Fausto (il figlioccio) gli cambia la vita... Come in tutte le vicende c'è sempre una parte avversa (nemica?) e nel caso del MANGIATORE DI PIETRE anche un'avvenente commissario donna e un'indagine per omicidio. Aleggia pure il ricordo della moglie del protagonista, ormai uomo irrimediabilmente solo, cerca una possibile rivalsa contro i trafficanti di droga: ma chi è il nemico!? Nel cast anche Beppe Servillo e Paolo Graziosi.

fz