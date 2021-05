PRIMA TEATRO MODENA Il Manifesto Cyborg di Marta Cuscunà Prima nazionale in questi giorni allo Storchi modenese “EARTHBOUND, le storie delle Camille” di Marta Cuscunà, un progetto teatrale europeo tra fantascienza ed eco-femminismo ispirato a Donna Haraway

Tra i 1200 copioni del bando giunti in Commissione europea il testo di Cuscunà è stato scelto in partnership da Emilia Romagna Teatro, Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro di Lisbona. EARTHBOUND (legati alla terra) è liberamente ispirato al Manifesto Cyborg sull'ibridazione uomo-macchina e natura. Il predominio umano piega allo stremo altri soggetti “minimizzati” secondo la filosofa americana Donna Haraway. Dallo scontro-incontro nasce il teatro di figura fantascientifico di Marta. L'impronta “ecofemminista” che spinge sulla parità dei sessi per azzerare salti di specie e genere rivela una “biopolitica” del corpo nei SIMBIONTI di scena dello spettacolo. Creature “animatroniche” mosse meccanicamente dalla performer. Ibridi artistici ispirati ai pangolini e ai pipistrelli in via di estinzione come pupazzi solidi e leggeri in tecnopolimeri avanzati, creature vive sul palcoscenico.

[Banner_Google_ADS]



fz



I più letti della settimana: