ANTICIPAZIONE MOVIE Il mantello rosso del supereroe normale SUPERMAN il ritorno al classico fumetto fine anni Trenta con ironia e tecnologia: le prime immagini e indiscrezioni sul film di James Gunn in uscita a luglio

Un rilancio cinematografico con un occhio al passato, almeno filologicamente ed esteticamente, nel gusto e colore 'disegnato' con rossi pastello considerati nuovi per le scelte del regista poliedrico James Gunn che ci gioca su con l'ironia giusta (lui viene dall'horror ed è un musicista: e si sente). SUPERMAN rispetta le origini e guarda alle serie comics abbandonando recenti modelli un po' dark alla Batman o giù di lì. Clark Kent è già un eroe normale nei suoi comportamenti comuni legati alla vita di tutti i giorni si fida degli altri e crede nella persona: solo lo scontro tra bene e male lo trasforma in supereroe per esigenze umane. Salvare il mondo senza dimenticare di amare fino in fondo: un uomo d'acciaio col cuore tenero di carne e kryptonite se serve. I canoni del nuovo DC UNIVERSE narrativo faranno da pilota per le prossime storie di altri eroi.

