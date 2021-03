Il mare di Dante: da Vallugola, "La Focara", verso il San Bartolo

Un paesino intorno a noi 200 metri a strapiombo sul livello del mare ancora cinto dalle antiche mura difensive tra Medioevo e Rinascimento meta turistica e naturalistica tra le più frequentate. Confine naturale unisce Rimini sopra Misano verso Gabicce e vicino a Cattolica alla panoramica sulla costa che lentamente scende nel cuore della città a Pesaro. La baia che contende il mare alla Vallugola e i boschi al Casteldimezzo sono luoghi per secoli passati dalle diocesi di Ravenna a quella pesarese tramite le signorie dei Malatesti. In centro storico le vestigia e il campanile della chiesa di Sant'Andrea. Un borgo armonico naturale è il primo rilievo collinare a spiovente sul mare che s'incontra lungo la costa scendendo da Trieste. L'acqua e le onde hanno lavorato 'sottocosta' tagliando, erodendo le terre, pietre e rocce, in modo originale. Eventi geologici di un profilo in continuo cambiamento. Paesaggio e vegetazione si rinnovano continuamente e hanno il colore delle case fatte con la stessa materia prima: la terra del Parco naturale di San Bartolo e la poesia dantesca.

