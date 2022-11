EMILIA ROMAGNA TEATRO Il mare di Napoli a Modena “FERITO A MORTE” tratto dal romanzo napoletano di Raffaele La Capria riadattamento teatrale del Premio Strega 2021 Emanuele Trevi per la regia di Roberto Andò allo Storchi di Modena

Della giovinezza e dell'amicizia (FERITO) in una riflessione sul tempo fuggente (A MORTE), dalla letteratura al teatro in sessant'anni, passando da due Premio Strega ('61/2021): LA CAPRIA/TREVI nella coproduzione del Teatro di Napoli con Emilia Romagna Teatro firmata dal regista siciliano Andò. Il progetto “Teatro no limits” della Diego Fabbri prevede la pomeridiana domenicale in audiodescrizione per ipovedenti e non vedenti (disabilità visive che non precludono l'accessibilità allo spettacolo). Voci e atmosfere da Napoli, Capri e Positano, in molteplici sfumature rese dalla recitazione e dalla ambientazione anche sonora nel rispetto del testo origanle. “Il fuggevole” rarefatto come un pesce luccicante in trasparenza nel mare cristallino partenopeo durante la pésca subacquea... (sulla superficie galleggia il disfacimento della borghesia e il denaro marcescente).

