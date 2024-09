CONCERTI EMILIA Il mare 'imolese' di Bahia La cantautrice italo-brasiliana Daniella Firpo in quartetto al festival IMOLA IN MUSICA tra sonorità carioca e 'jazzy' nel progetto ITAPARICA

Lei è Daniella figlia di cantanti e musicisti popolari e lirici italo-latinoamericani. Voce baiana dell'isola di Itaparica che significa”pietra scintillante”, un po' come i suoi brani e le canzoni che scrive ispirati alla gente “de cais”, del molo: BAHIA. In Italia ha saputo arrangiare la sua poesia in forma di canzone con le esperienze jazzistiche del Festival di Ferrara e di Umbria Jazz: il mare dentro, la nebbia emiliana, e le colline umbre d'autunno. Firpo sa far decantare l'arte con l'esistenza sospesa delle “serstas”, le spiagge bianche dei pesci ancora vivi nelle reti.

