SPETTACOLI ROMAGNA Il marito che vorrei IL MARITO INVISIBILE di Edoardo Erba con Marina Massironi e Maria Amelia Monti apre il cartellone del Comunale di Cervia

Di carne e sangue, giurano che c'è ma non si vede... IL MARITO ideale che tante vorrebbero: unico neo o diciamo unica imperfezione (nenache così grave, come dicevamo) è nell'essere INVISIBILE. Durante una videochiamata in “chat” privata due amiche ne parlano... Edoardo Erba ha immaginato una storia in 5 scene ma in un atto unico con vari espedienti (fondo blue screen e contorni monocromatici): quando le protagoniste escono dalla 'call' sul fondale il pubblico vede gli schermi (ingranditi) dei rispettivi cellulari. Si scatena una attrazione fatale delle due donne e del pubblico per l'invisibilità. Una farsa teatrale ai tempi della decadenza multimediale.

