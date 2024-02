COLLEZIONISMO ARTE Il mecenate di Pistoia in Fattoria Il grande collezionista d'arte moderna e contemporanea Giuliano Gori, morto alcuni giorni fa a 96 anni, racconta il suo progetto di ampio respiro “Fattoria di Celle” aperto al pubblico

Giuliano ha spalancato Casa Gori alla gente per condividere la bellezza del suo percorso artistico in villa tra due secoli in due fasi. Una passeggiata di valore inestimabile in una raccolta di opere e pezzi rari mai visti in collezioni e mostre pubbliche. “Non mi andava di godere da solo al mattino di tutto ciò” - ha scritto il collezionista - mecenate. Parco di scultura d'arte ambientale unico in Italia. La Fattoria di Celle è patrimonio di tutti conosciuta a livello internazionale nel mondo dell'arte. 26 spazi interni e 80 installazioni sin dal 1976 per decine di prestigiose firme da Marino Marini a Serra, Burri, Morris e Lewitt oltre a Devid Hoppenheim e Daniel Buren, Staccioli e Melotti. Casa Celle era una famiglia allargata dove a turno vivevano tutti i maggiori autori contemporanei. Giuliano Gori visionario tra i visionari, burbero, generoso, e toscano fino all'osso non mise mai “la vita in banca” - disse Roberto Sebastain Matta.

