Il mediometraggio RAI: veloce come Mennea

Il corto "Senza vento"

Leo sin da ragazzino ha le ali ai piedi e vuole diventare come PIETRO MENNEA ma i genitori lo ostacolano; crescendo arriverà L'IMPREVISTO!? Il Protagonista divenuto una promessa dell'atletica basandosi su “la volontà che smuove ogni cosa” presto capirà che non tutto si può compiere da soli. La sfide del giovane partono dalla pista d'atletica (il film è girato a Forlì) ma si spostano anche in Rivera romagnola e Val D'Aosta. La storia vera è ispirata, in parte, al figlio di Enzo Ferrari, Dino, morto a 24 anni con già una brillante carriera ingegneristica davanti.





Intervista con PAOLO INNOCENTI Attore protagonista