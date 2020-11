PRIMA SAMMARINESE Il mistero di Fellini in un inedito Rai-Luce Solo a San Marino la prima del docu-film FELLINI DEGLI SPIRITI di Anselma Dell'Olio con inediti sul regista, stasera alle 21 al Concordia di Borgo Maggiore, repliche domenica e martedì

Il mondo che non si vede... tratto (con tanta ironia e curiosità a limite del magico soprannaturale) dalla sfera spirituale ( il mistero) di FEDERICO FELLINI in repertori e inediti d'archivio RAI e ISTITUTO LUCE. La fase parapsicologica felliniana (tra tarocchi e i ching) influenzata dagli esperimenti del sensitivo Gustavo Rol durante la preparazione di GIULIETTA DEGLI SPIRITI. I contatti con Jodorowsky sulla sceneggiatura da realizzare tratta dall' opera di Carlos Castaneda in un possibile viaggio mai avvenuto, dopo le proposte hollywoodiane, sullo sciamanesimo e il primitivismo amerindi nello Yukatàn. IL LIBRO DEI SOGNI sarebbe anche secondo Vincenzo Mollica il Codice Da Vinci dell'opera cinematografica, cioè, dell'esistenza di Federico Fellini.

