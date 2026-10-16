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Il mondo capovolto di "Vigne Nuove" sottosopra

IL LAGO SOSPESO nel cuore di Roma è l'opera d'arte pubblica collettiva divenuta pavimento di gioco pensato per la Generazione Z a cura dell'artista e ingegnere ambientale ANDRECO

di Francesco Zingrillo
16 ott 2026

Acqua dipinta che trasforma la piazza dell'ex mercato nel “lago sospeso” progettato tra i palazzi di VIGNE NUOVE: paesaggio acquatico sperimentato dalla comunità locale come un gioco di relazione ambientale. Ecosistema immaginativo di cemento amato dagli abitanti. Architettura e Benessere partecipato. Amministrazione, scuole, e gente a confronto in attività condivise: disegnare paesaggi lacustri dal vero (ognuno pittura una pianta, un corallo o un mollusco, un'alga). L'ENVIRONOME l'ha chiamata ANDRECO: uomini, donne e cose, l'umano e altre specie. Saltellare sulla superficie colorata sottratta al degrado come se le persone fossero rivoli d'acqua uno nell'altra (tra diverse generazioni).




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