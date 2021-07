TOUR EMILIA ROMAGNA Il mondo di Tosca come in un film “MUNDUS: la musica senza confini” di ATER Fondazione alla Rocca di Scandiano di Reggio Emilia TOSCA canta IL SUONO DELLA VOCE dalla tournée “Senza frontiere” in trio

Un lungo viaggio per parole e musica intorno alla poesia che TOSCA ha raccolto in giro per il mondo incontrando artisti e musicisti di ogni estrazione e formazione “Protagonista dell'anno” ai Nastri d'Argento 2020. Il racconto in rocca della sua esperienza artistica in tour seguito da un mini concerto live per voce, chitarra e violoncello. Perché il suono della voce viene prima delle parole e ti rimane dentro con la canzone in qualsiasi lingua si canti, basta l'amore - dice Ivano Fossati. Lei è una donna che canta con un'umanità così grande da essere amata in tutti i continenti dove da decenni si esibisce perché la sua “è un'iniezione di vita” per sé e per gli altri.

