Il mondo musicale "al femminile" protagonista con la San Marino Concert Band.

"Donne che cantano e incantano" interpretate dalla voce di Tania Cervellieri: prosegue l'omaggio della San Marino Concert Band tributato all'universo musicale femminile. Spettacolo ideato dal Maestro Dino Gnassi per raccontare una storia di donne dalla forte personalità di ieri e di oggi: Ornella Vanoni, Rita Pavone, Caterina Caselli, Loredana Berté e Mia Martini fino ad arrivare ai giorni nostri con Gianna Nannini, Giorgia e Laura Pausini. Insomma il meglio del panorama italiano "al femminile" per un concerto che sta riscuotendo grande successo di pubblico. Domani sera si replica a Novafeltria in occasione del Montefeltro Festival 2020.





