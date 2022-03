Remake all'italiana CORRO DA TE del copione francese di Franck Dubosc intitolato in origine TUTTI IN PIEDI: un gigolò ormai 50enne, Gigi, incontra la solare e disabile, Chiara, che lo farà correre... Lei risponde alla domanda: com'è il mondo da seduti? Lui, invece, pensa di cadere sempre in piedi. Ultima interpretazione della amata Piera Degli Esposti che come sempre sul grande schermo buca e punge... Amore 'fisico' basato su differenze di vedute (sotto/sopra) non determinanti.

fz