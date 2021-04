FILM BOLOGNA Il "mood" d'amor d'oriente al cine Riapre la Cineteca di Bologna con L'Immagine Ritrovata e il restauro della pellicola cult “IN THE MOOD FOR LOVE” un classico del cinema asiatico del regista di Hong Kong WONG KAR- WAI

“Fa yeung nin wa” sarebbe “In the mood for love” con lo stesso significato amoroso di ricerca del tempo perduto che la passione crea tra un uomo e una donna uniti dalle circostanze... Nella Hong Kong anni 60 borghese e benestante (anche benpensante) il “mood” sensuale tra un uomo e una donna prevede l'amore per fare l'amore... Lui è il signor Chow, caporedattore al giornale cittadino, lei è la signore Chan impiegata in una agenzia di viaggi: sono vicini di casa e si conoscono. I rispettivi consorti ('invisibili' nella pellicola) sempre fuori per lavoro sono, guarda caso, amanti. Loro lo sanno e frequentandosi per lo stesso motivo s'innamorano a loro volta senza mai prendersi... rispettano a vicenda le convenzioni sociali e matrimoniali sfiorandosi con il corpo e gli sguardi si ameranno per sempre senza amarsi... (finale a sorpresa nel tempio di Angkor Wat). Il film del 2000 è stato restaurato a Bologna nel 2020 sotto la supervisione dello stesso Won Kar-wai.

fz

