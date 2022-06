INTORNO A NOI Il "moscio" selvaggio di Numana Tappa anconetana del MANGIASTORIE lungo il Conero da Portonovo a Numana “Assaggi di Marche” in un progetto regionale realizzato da Studio Lux e Iris Lab con Slow Food

I territori diseguali costieri producono bellezza e armonia di gusto: unicità, qualità e genio culinario. Moscioli (cozze, mitili), molluschi selvatici, pescati sugli scogli anche a Sirolo in spiaggia; e il 'mirto', ginepro rosso del parco. Il “moscio” nostrano beneficia degli abbinamenti tra terra e mare dovuti alla stagione. Il “muscolo” è un eccellenza di questa parte marchigiana di paradiso tra scogliere, parco e litorale. Lo chef Rapisarda 'crea' da una leggera battuta di carne tenera bovina in polpa di muscio un “connubio di forme e sapori” in aromi di terra ed erbe ai profumi di mare.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: