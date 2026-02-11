TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:51 Accordo di Associazione Ue - San Marino: in Parlamento Ue passa la risoluzione con 552 voti favorevoli 11:48 Serravalle, truffa del “finto Gendarme”: anziana derubata di oltre 100 grammi d’oro 10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa" 09:12 Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini 08:31 Infanzia ed Elementari insieme a Chiesanuova: via al “periodo ponte” di due anni
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il mostro-bambino che fa paura

La serie sul SIGNORE DELLE MOSCHE tratto dal Nobel britannico William Golding adattato per la tv in 4 episodi, prodotta dalla BBC esclusiva Sky per lo streaming di NOW, in anteprima alla 76^ Berlinale 2016

di Francesco Zingrillo
11 feb 2026

Un aereo con scolaresche e giovani in viaggio precipita schiantandosi su un'isola del Pacifico: sopravvivono solo bambini e ragazzini. Miniserie fedele al soggetto letterario narra in 4 parti (che prendono il nome dei protagonisti: Ralph, Piggy, Simon e Jack) le diverse prospettive della condizione adolescenziale d'emergenza in pieno caos: come autogovernarsi e secondo quali regole di sopravvivenza, appunto. Solidarietà o brutalità!? IL SIGNORE DELLE MOSCHE è un testo inquietante e al contempo intrigante scritto negli anni Cinquanta da Golding (Nobel per la Letteratura nel 1983) ammirato da Stephen King e sceneggiato da Jack Thorne (già autore di ADOLESCENCE) sulla libertà dove la violenza comunque prevarrà.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura