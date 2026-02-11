Il mostro-bambino che fa paura

Un aereo con scolaresche e giovani in viaggio precipita schiantandosi su un'isola del Pacifico: sopravvivono solo bambini e ragazzini. Miniserie fedele al soggetto letterario narra in 4 parti (che prendono il nome dei protagonisti: Ralph, Piggy, Simon e Jack) le diverse prospettive della condizione adolescenziale d'emergenza in pieno caos: come autogovernarsi e secondo quali regole di sopravvivenza, appunto. Solidarietà o brutalità!? IL SIGNORE DELLE MOSCHE è un testo inquietante e al contempo intrigante scritto negli anni Cinquanta da Golding (Nobel per la Letteratura nel 1983) ammirato da Stephen King e sceneggiato da Jack Thorne (già autore di ADOLESCENCE) sulla libertà dove la violenza comunque prevarrà.







