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Il Mulino Reffi a Canepa sarà restaurato e recuperato

Verter Casali: "Hanno smesso di funzionare nella prima metà del Novecento, tornati in auge nella seconda guerra mondiale"

di Francesca Biliotti
14 ago 2026
Nel servizio, l'intervista allo storico Verter Casali
Nel servizio, l'intervista allo storico Verter Casali

Il Mulino Reffi in località Canepa sarà restaurato e recuperato. Siamo andati a visitarlo insieme allo storico Verter Casali. E' uno dei cammini più piacevoli in Repubblica, come ben sanno sammarinesi e turisti, che si inerpicano anche per ammirare la vicina cascata. Prima di questa, il Mulino Reffi, avviato ad un'opera di restauro e recupero. La delibera è del 30 luglio, il Congresso di Stato ha dato parere favorevole al conferimento dell'incarico al geometra Luca Mancini. Un luogo intriso di storia, che vale la pena di conoscere. Dalla prima metà del Novecento, i mulini hanno smesso di funzionare. 

Nel video l'intervista a Verter Casali, storico




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