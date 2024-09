FONDAZIONE USA Il 'multicentro' di Obama in cielo Una vetrata multicolore di 25 metri sulla facciata del Museo di Chicago dedicato a Barak Obama sarà l'opera d'arte contemporanea rappresentativa dello skyline del complesso multifunzionale

Il Presidential Center della Fondazione OBAMA è in costruzione avanzata dal 2021 al Jackson Park vicino al campus universitario di Chicago. L'opera UPRISING OF THE SUN della artista d'origine etiope JULIE MEHRETU realizzata dal Franz Mayer Studio di Monaco rappresenterà dall'alto l'Obama culture. L'ex presidente democratico con la famiglia ha reso possibile un sogno africano nato ad Addis Abeba di una giovane artista, Julie, che da bambina vedeva la vela colorata dell'Africa Hall. L'insorgere e il risorgere del sole come una 'rivolta' del passato al futuro venturo. Un dialogo iconico e creativo tra la performer creativa e il leader americano. Materiale vitreo in doppia superficie: dentro e fuori, vedere e guardare la storia afroamericana, in un affresco moderno.

