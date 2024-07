SPETTACOLI EMILIA Il "Mundus" cantato di Paola Turci Al festival MUNDUS di Carpi “IL TEMPO DEI GIGANTI” con Laura Turci il teatro-canzone del critico musicale Gino Castaldo

Recital musicale ispirato al libro IL CIELO BRUCIAVA DI STELLE di Castaldo edito da Mondadori con una ulteriore suggestione letteraria e cinematografica nel titolo dello spettacolo: IL TEMPO (e la morte) DEI GIGANTI. '979-81 il triennio che sconvolse la musica italiana per mezzo dei suoi cantautori. Lo spunto creativo e artistico in un progetto che mette insieme critica e arte, parole e musica, con la coppia inedita TURCI/CASTALDO. Ridare il cuore a testi e arrangiamenti di DALLA, BATTIATO, VASCO E DE ANDRÉ per non parlare di RINO GAETANO, in un periodo di frontiera tra repertori d'archivio e performance live. Paola Turci è stupefacente dopo 40 anni di attività ha un cuore più dolce di prima: è felice.

