Il museo del Ghetto delle tre sinagoghe veneziane

Il Ghetto di Venezia torna a raccontare la sua storia di 5 secoli in laguna nei nuovi spazi espositivi e multimediali del museo nato nel 1954 dalla comunità locale. Campo Ghetto Novo narra la storia dell'intera popolazione cittadina nel tempo intorno alle antiche sinagoghe veneziane. Il primo museo ebraico d'Italia negli spazi espositivi accoglie il pubblico mediante un linguaggio universale aperto a tutti - come sostiene la direttrice del MEV Marcella Ansaldi. La signora Ansaldi della comunità israelitica della Serenissima ricorda la valorizzazione e la gestione comunitaria quotidiana del Ghetto storico.