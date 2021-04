PARMA CITTÀ CULTURA Il Museo dell'ovvio è il Louvre contadino Lo spazio museale "del quotidiano” intitolato a ETTORE GUATELLI partecipa al programma Parma Capitale italiana della Cultura 2020-21 con il progetto “Visioni dell'ordinario” racconta un mondo che non c'è più

Il Museo Guatelli (e Fondazione all'interno del Museo di Ozzano Taro) è un non contenitore di cose passate da cui ripartire e tornare... un giacimento di memorie che raccoglie gli sguardi di quelli che non ci sono più (ma hanno messo le mani sulle cose magari aggiustandole e facendole proprie per necessità [come le scarpe rotte risuolate, riutilizzate da figli e fratelli] formano il paesaggio guatelliano). Spazi museografici ricavati dalle rimesse di campagna, cascine e stalle come luoghi artistici del recupero, dove “mettere bene le cose”. Ettore Guatelli (1921-2000) amico di Attilio Bertolucci diventa maestro elementare grazie al poeta che lo prepara alla magistrale e condivide con lui anche attraverso il figlio regista Giuseppe “i 'racconti' delle cose materiali e degli antichi saperi”. Oggetti minimi, riusati e rattoppati, come la gente d campagna che nessuno ricorda più “un Louvre contadino, cattedrale gotica, di una civiltà inabissata” - testimonia Pietro Clemente.

